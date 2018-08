Kortlægning af hvor sclerose-patienter er født og opvokset viser store forskelle i risikoen for at udvikle sygdommen. Undersøgelsen viser forhøjet risiko, hvis man er vokset op i Esbjerg og Fanøområdet.

- Vi kan ikke sige, hvad det skyldes, men vores undersøgelser tyder på, at der kunne være noget i nærmiljøet. Det kunne for eksempel være livsstil, forurening eller drikkevandets kvalitet, siger Kristine Bihrmann, postdoc på Statens Institut for Folkesundhed, til instituttets hjemmeside.

- Vores kort viser, at der er en markant større risiko for at udvikle sclerose, hvis man er født eller opvokset i visse områder i Danmark. I disse områder er der i gennemsnit 18 procent større risiko for at få sclerose sammenlignet med andre steder i landet.

Forskerne har undersøgt, hvor i landet personer med sclerose er født eller opvokset. Formålet har været at afprøve en teori om, at det især er i barndommen eller ungdommen, man bliver udsat for noget, som kan øge risikoen for at udvikle sclerose.

Esbjerg: Personer, der opvokset i Esbjerg og omegn, herunder Fanø, samt en række byer især i Jylland, har forøget risiko for at udvikle sclerose.

Mangler midler til fortsættelse

16.000 danskere har sclerose. Det er især kvinder, som rammes af sygdommen, og det sker oftest i alderen 20-40 år. Årsagen til sclerose er endnu ikke afklaret, men sygdommen menes at hænge sammen med både arv og miljø.

Den nye kortlægning viser, at der er en forhøjet risiko for at udvikle sclerose, hvis man er født i eller omkring Nyborg, Christiansfeld i Sønderjylland, i Århus og i et bredt bælte syd, vest og nord for byen samt på Thyholm ved den vestlige del af Limfjorden, hvor risikoen ifølge forskernes undersøgelse er størst.

Forskerne har også undersøgt risikoen for at udvikle sclerose baseret på oplysninger om, hvor danskere, der har udviklet sygdommen, boede som 15-årige. Og det er her, at der er en forøget risiko for personer i Esbjergområdet.

Hvorfor risikoen ikke er stor for at udvikle sclerose, hvis man er født Esbjerg, men derimod hvis man er vokset op i området i teenageårene, kan forskerne ikke sige noget klart om.

- Overordnet set taler det for, at det har noget med eksponering, livsstil og miljøpåvirkning at gøre. For eksempel relaterer drikkevandet sig til folks bopæl, men jeg må altså også understrege, at vi på ingen måde kan sige noget sikkert herom, fastslår Kristine Bihrmann.

Projektet er lavet i samarbejde med Scleroseregistret og Statens Seruminstitut og er delvist finansieret af Scleroseforeningen. Aktuelt har holdet bag projektet ikke midler til at gå videre med de værdifulde oplysninger.