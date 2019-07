Ny forretning i Bramming: Fotostudie og festarrangør

- Dengang arrangerede vi det hele selv, og når man gerne vil have den perfekte fest er det et kæmpe arbejde. Så fik vi ideen til at prøve os af som eventarrangør. Sådan én er der stadig flere mennesker, som bruger, og den del af forretningen vil jeg have sammen med Glenn, fortæller Claudia Mørk.

Ideen til også at satse på bryllupper og andre events fik hun, da hun for tre år siden blev gift med Glenn Kühlmeier, som til daglig arbejder som misbrugskonsulent i Esbjerg Kommune.

- Jeg har fotograferet i mange år. Det har været en hobby, men nu satser jeg på at kunne leve af det. De seneste fem år, hvor jeg har boet i Bramming, har jeg hjemme på bopælen haft mit eget lille fotostudie til portrætfotografering og samtidig har jeg i rigtig mange år taget ud og fotograferet til bryllupper og andre fester. Jeg tror på, at jeg vil være i stand til at leve af det, lyder det optimistisk fra Claudia Mørk.

I butikken i Storegade er der også opstillet et festbord til illustration af, at Claudia Mørk nu også tilbyder sig som festarrangør og eventplanlægger. Foto: Ole Maass.

Prisen?

Hvad koster det at hyre dig som festarrangør?

- Hvis man vælger den store løsning og den forkromede model koster det 25.000 kroner. Men så er det også hele festen med alt fra mad, servering, personale, blomster, brudebuket - hvis det er et bryllup - tøjet plus alle andre detaljer, som vi klarer. Så snakker vi også om et timeforbrug på 50 timer, men så har vi også styr på alle detaljer. Man kan også vælge nogle mindre løsninger til fester og events, og her er vi klar til at hjælpe både private og firmaer, understreger Claudia Mørk.

Hun forventer, at skulle bruge hovedparten af sin arbejdstid på fotostudiet i Storegade.

- Jeg regner med, at det bliver 80 procent, mens de sidste tyve procent skal bruges som eventarrangør. Men i ordrebogen har jeg både et bryllup i Nordjylland og en stor fest i Kolding, som jeg både skal planlægge og fotografere til. I fremtiden satser jeg på, at jeg får mange opgaver i både Bramming, Gørding, Esbjerg og Ribe. Derfor tør jeg nu springe ud som selvstændig, siger Claudia Mørk.