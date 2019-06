Direktør for Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg, Lisbeth Nørgaard, er valgt som formand for foreningen Danske SOSU-skoler. Foto: André Thorup

54-årige Lisbeth Nørgaard fra Esbjerg er blevet valgt som formand for Danske SOSU-skoler, hvor hun vil kæmpe for rekruttering af elever til skolerne, samarbejde på tværs af organisationer og institutioner samt sikre fastholdelse af eleverne i uddannelsen. Til daglig er hun direktør for Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.

Esbjerg: Foreningen Danske SOSU-skoler har fået ny formand - det blev Lisbeth Nørgaard, der er direktør for Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg. De seneste tre år har hun været næstformand i Danske SOSU-skoler, og nu sætter hun sig for bordenden og får et ansvar, hun ser frem til at påtage sig. - Det bliver spændende, og jeg glæder mig afsindigt meget til de nye opgaver. Den tidligere formand har givet mig et rigtig godt fundament at arbejde videre fra, og så har foreningen et dygtigt sekretariat, siger Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler og direktør for Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg. Foreningen Danske SOSU-skoler er ledernes og skolernes politiske interesseorganisation, og de har 14 medlemsskoler - én på Færøerne og resten i Danmark.

Lisbeth Nørgaard Lisbeth Nørgaard har været direktør for Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg siden 2012.

Hun bor med sin samlever i Esbjerg, hvor hun flyttede til i 1984. Lisbeth Nørgaard er oprindeligt fra Skjernområdet.

Den 27. maj blev hun valgt som formand for foreningen Danske SOSU-skoler. Fra 2017 og til nu har hun været næstformand i foreningens bestyrelse.

Fokus på udvikling I sit virke som formand vil Lisbeth Nørgaard få skolerne til at samarbejde mere om eksempelvis rekrutteringen af elever til uddannelserne, hun vil fastholde og udvikle de forskellige samarbejder med Kommunernes Landsforening, regionerne og ministeriet samt have fokus på fastholdelse af elever i uddannelserne. Hvordan det kommer til at foregå, vil Lisbeth Nørgaard sammen med de to næstformænd i bestyrelsen - Jeppe Rosengård Poulsen og Lene Kvist - den kommende tid udarbejde en strategiplan for. - Sammen vil vi arbejde med, hvordan vi sikrer SOSU-skolernes udvikling på landsplan. Lige nu fylder det politiske selvfølgelig rigtig meget, da vi oplever at uddannelserne har positiv medvind, og det skal udnyttes. Der er generel fokus på uddannelseslandskabet, organiseringen og strukturen heraf. Men så længe der ikke er beviser på, at store uddannelsesinstitutioner leverer bedre kvalitet end mindre, vil vi fortsat gerne arbejde på at være en monofaglig forening, siger Lisbeth Nørgaard og fortæller, at første møde finder sted fredag.