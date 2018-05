Ny formand leder efter flere frivillige

I Red Barnets afdeling i Ribe har man en familieoplevelsesklub for 12 socialt udsatte familier. Men der er brug for flere frivillige.

RIBE: Som ny formand for Red Barnet i Ribe har Jan Høj Hansen en vigtig mission. Han har brug for flere frivillige hænder til at hjælpe med at give børn og forældre i socialt udsatte familier i Ribe og omegn nogle gode oplevelser.

- Vi håber nogle flere vil melde sig. Man melder sig ikke til at lave en hel masse ting hver uge. Kan man være frivillig på en skovtur, en tur til Legoland eller til en grillaften en gang om måneden er det fint. Og man behøver ikke være med hver måned. Det er en afgrænset opgave, så når vi beder om en hjælpende hånd tager vi ikke hele armen, siger Jan Høj Hansen.

Lige nu har han kun en håndfuld frivillige, men han håber på at kunne skaffe 10-15 frivillige til at hjælpe med.

- Vi holder otte-ni arrangementer om årets i vores oplevelsesklub. Det er udflugter til Legoland, en tur i svømmehallen og en tur til Mandø for at nævne eksempler på ture. Min store drøm er at vil kan blive frivillige nok til at kunne holde en sommerlejr i Ribe for socialt udsatte børn, siger Jan Høj Hansen.

Han slår fast, at mange i Ribe er forundrede over, at der findes socialt udsatte familier og børn.

- Men bag den oftest pæne facade gemmer der sig også historier om børn, som udsættes for mobning, børn, som udsættes for vold eller børn, som vokser op med alkoholiserede forældre eller i familier, hvor man lever på et eksistensminimum. Det er disse børn vi hjælper, og børnene og familierne bliver henvist til os via fagpersoner i Esbjerg Kommune. Så det er familier, der virkelig har brug for nogle hjælpende hænder, siger Jan Høj Hansen.