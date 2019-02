Ny festival med vokseværk

Fuzztival i Esbjerg er vokset til en to dages-festival, og i år vil 16 bands spille op på Huset, hvor publikum får mulighed for at stifte bekendtskab med skramlet rock og forvrængede elektriske guitarer.

- Sidste års Fuzztival i Byparken var lidt en prøveklud. Vi ville lige have en indikation af, om der egentlig var andre end os selv, der syntes, at det var fedt. Med omkring 300 mennesker til festivalen vil jeg kalde det en relativ succes, og så gik vi videre med planerne, så vi i år kan præsentere en egentlig festival. Huset er et perfekt sted til arrangementet. Størrelsen med plads til 150 mennesker foran scenen er passende til en nichegenre som fuzz, siger Bo Sejer.

16 bands er linet op til Fuzztival 2019 på Huset den 10. og 11. maj. Det er The Machine (Holland), Electric Citizen (USA), High Reeper (USA), Blackwater Holylight (USA), Alastor (Sverige), Domkraft (Sverige), Psychlona (Storbritannien), Saint Karloff (Norge) og de danske bands Mythic Sunship, Thunderwhip, Stone Cadaver og Vestjysk Ørken. De fire gratiskoncerter leveres af de danske bands Center of the Earth, Disrule, Tusmørkejuvel og Organik.

Gratis koncerter

Han er primus motor for festivalen, som han stablede på benene i samarbejde med sine to bandkammerater i Vestjysk Ørken, Søren Middelkoop Nielsen og Thomas Bonde Sørensen, Ligesom sidste år spiller bandet selv på festivalen.

12 af de 16 bands spiller på scenen i Huset, mens fire bands spiller gratis i et telt, der bliver stillet op foran Huset.

Det handler nemlig også om at udbrede kendskabet til genren.

- Det er en niche, men vi vil gerne invitere de uindviede indenfor og få en smagsprøve på musikken, siger Bo Sejer.

Og får man smag for musikken, er der faktisk mulighed for at købe sig en billet og komme til at opleve nogle af mastodonterne inden for genren i skikkelse af The Machine, Electric Citizen, High Reeper og Blackwater Holylight, der alle spiller op på Huset.

Der er blot 150 billetter til salg til festivalen, og af dem er de 100 allerede blevet solgt på nuværende tidspunkt. Frem til 1. marts er der mulighed for at købe billet til de to dages Fuzztival til reduceret pris.