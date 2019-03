Ny festival: Smagen af Vestkysten skal samles i Ribe

- Vi ønsker at teste formatet for Smag Festival i en mindre skala 29. maj, inden vi knokler videre med at udvikle og lancere den første, officielle Smag Festival i sommeren 2020, siger Bjarne Christensen og uddyber, at man allerede nu fortæller om projektet med at forme en meget ambitiøs mad-, gourmet og smagsfestival for at få flere med i selve processen omkring Smag.

Projektet hedder Smag Festival, og medejer af Porsborgs, Bjarne Christensen, forklarer, at festivalen med den gode smag i centrum ønsker at åbne hele Ribe op med en unik sammensætning af oplevelser omkring mad og drikke.

Ribe: I forbindelse med Ribe By Night 29. maj, vil flere af de madentusiaster, der også står bag Porsborgs Gastro Bar, kaste sig ud i et helt nyt projekt, der tager begrebet smag under kærlig behandling.

Fire emner

Bjarne Christensen forklarer, hvordan Smag bliver for alle, der elsker oplevelser omkring mad og drikke, men ud over at være den klassiske kom-og-smag-festival vil den have et endnu mere raffineret sortiment af tilbud, hvor man udfordrer festivalformatet med indhold sasom workshops, inddragelse, læring og viden.

- Gæsterne vil blive inspireret inden for de fire emner outdoor, gastronomi, musik og håndværk, og målet er at give både en oplevelse og en ny viden, der kommer omkring hele smagsuniverset, siger Bjarne Christensen, der finder det både angstprovokerende og befriende, at man udvikler en ny festival for åbne vinduer, og hvor man i 2020 meget gerne skal stå med en todages festival, hvor en langt større del af byen aktiveres.

Bjarne Christensen forklarer, at arbejdsgruppen bag Smag allerede nu arbejder med tanker omkring både musik, kunst, gastronomi, tekstiler, rum, materialer med mere, hvor fællesnævneren er, at alle berører emnet smag i en bred forstand. Han forklarer også, at man ønsker at anvende hele Domkirkepladsen som central festival- og stadeplads for 40-50 smagsudstillere.