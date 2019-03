Esbjerg: Esbjergs musik skal frem i lyset og ud over scenekanten i stedet for at gemmes væk på diverse mørke værtshuse og lignende spillesteder.

Nogenlunde sådan lyder devisen fra foreningen Oldies And Godies, der står bag en ny musikfestival i Esbjerg.

Lørdag den 13. april går syv orkestre således på scenen i den store sal på Tobakken, og selv om foreningen bag er en udløber af den hedengangne 60'erklub for pensionerede pigtrådsmusikere, er det ikke udelukkende tressermusik, der er på plakaten.

- Vi har forsøgt at sprede os så meget med de syv bands, at vi tidsmæssigt rammer både 60'erne, 70'erne og 80'erne. Dermed håber vi også, at vi sænker gennemsnitsalderen fra 60 plus, hvis det havde været et rent 60'erprogram, til nu forhåbentligt 40 plus, siger Kent Stenstrup, der er formand for bestyrelsen i foreningen Oldies And Goodies.

Det var formanden selv, der fik idéen til festivalen efter at have hørt et af de bands, der nu er blevet en del af programmet.