Ny festival: Esbjerg rocker i pinsen

Men nu kommer Tobakken musik-festival- og fadølshungrende vestjyder til undsætning med Pinse Rock, der er en minifestival over to dage på to scener på spillestedet.

Men sådan er det ikke længere, efter at Esbjerg Rock Festival lukkede ned efter en mager 2018-udgave, hvor publikumsopbakningen ikke var tilstrækkelig til at holde festivalen oven vande rent økonomisk.

Den første udgave af Pinse Rock finder sted på Tobakken fredag den 7. juni fra klokken 21.00 og lørdag den 8. juni mellem klokken 15.00 og 24.00.Billetprisen fredag er 250 kroner og fredag 350 kroner. Billet til begge dage kan købes for 500 kroner. Der er mulighed for spisning lørdag i Tobakkens café.

5 bands på programmet

Lørdag den 8. juni bliver der fyret yderligere op under kedlerne med hele 5 bands på programmet.

Den tidligere Georgia Satellites frontmand Dan Baird fra USA kommer med sit band Homemade Sin, ligeledes fra USA kigger den besnærende soul- og bluesdiva Nikki Hill forbi, og udover sit faste band medbringer hun også guitaristen Laura Chavez, der betragtes som en af branchens allerbedste kvindelige guitarister.

Også en tysk guitarkonge spiller på Tobakken, nemlig Henrik Freischlader med band.

Danske The Blue Van er garant for en svedig liveoptræden med gedigen rock på programmet, og endelig er det 10 mand store soulband In The Name Of Motown, der som navnet antyder vil tage sig kærligt af mange af de store Motown klassikere, på programmet ved Pinse Rock på Tobakken.