Ny erhvervschef i Sydbank

Esbjerg: Cim Grene er pr. 1. februar ansat som erhvervschef i Sydbanks Erhvervscenter i Esbjerg. Han er 35 år og uddannet HD i Finansiel Rådgivning, og han har 15 års erfaring med sig fra den finansielle sektor i Esbjerg.

I Sydbanks Erhvervscenter bliver Cim Grene leder af et team med fem erhvervsrådgivere og en supportfunktion. Derudover vil han fungere som stedfortræder for erhvervsdirektør Allan Lorentsen.

- Vi er glade for at have fået Cim med i teamet, og vi ser frem til sammen at skabe gode løsninger og kundeoplevelser for vores erhvervskunder, siger Allan Lorentsen.

Privat bor Cim Grene i Tarp i Esbjerg Esbjerg med sin kone og to børn. Fritiden bruges blandt andet på løb, fitness og mountainbike.

