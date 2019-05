- Jeg håber mange vil være med til den musikalske oplevelse med Domkirken som bagtæppe. Poul Krebs starter med at spille et akustisk set med gæster, der er inviteret til dagen. Efter det er der tid til Poul Krebs med band, og der bliver helt sikkert fest og fællessang på engen, siger Claus Pedersen.

- Jeg har igennem de sidste godt to år siddet inde på Danhostel og kigget ud på engen, og jeg har hver gang tænkt, at der her burde være et musikarrangement. Og nu er jeg klar med et stort arrangement, hvor Poul Krebs gæster engen sammen med blandt andet Signe Svendsen, Rikke Thomsen og flere andre venner. Jeg arbejder stadig på flere navne, og jeg tror, at jeg kan stable en god fest på benene, siger Claus Pedersen, der også har stået bag flere store koncerter i Ribe Fritidscenter, og derudover har arrangeret ungefest og standup i Ribehallen.

Ribe: Vært på Danhostel Ribe, Claus Pedersen, har siden sin tiltræden på vandrerhjemmet for to et halvt år siden allerede stået bag flere musikalske arrangementer i Ribe, og nu er klar med endnu et.

Håber på lokal støtte

Der er en del udgifter forbundet med et sådan arrangement, og det har da også kun været muligt at realisere, da flere lokale virksomheder har givet tilsagn om at være med til at dække et eventuelt underskud.

- At de lokale virksomheder har givet deres tilsagn til en underskudsgaranti er altafgørende, da jeg ellers ville stå med hele risikoen for egen regning. Der er dog plads til flere tilsagn, og jo flere der er med, jo mindre skal hver enkelt jo betale i det tilfælde, at gæsterne ikke kommer. Jeg håber, at både lokale og turister vil benytte sig af lejligheden til at få denne unikke koncertoplevelse, og at dette kan være startskuddet til en række fremtidige koncerter på Hovedengen i Ribe. Hvem ved, om Rasmus Seebach eller Thomas Helmig en dag vil stå der. Samtidig skal arrangementet også gerne være et aktiv for både byens handelsliv og restauratører, som, jeg håber, vil støtte op om arrangementet, siger Claus Pedersen.