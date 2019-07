Ny el-udstilling i Bramming: Vindenergi bliver aldrig til noget

Lokalhistorisk udstilling på Bramming Egnsmuseum giver et godt indtryk af elektricitetens udvikling i især Bramming, Ribe og Esbjerg. Den nye udstilling kan give ny og spændende viden for både børn og voksne.

Mogens Hansen forklarer, hvordan en frivillig på museet er ingeniør, og at han har stået for teorien bag udstillingen. Faktisk er der indsamlet så mange informationer, at man kan udvide oplevelsen ved hjælp af QR-kode på museets infotavler, og det kan være en god idé, fordi man får lyst til at vide mere, efterhånden som man læser sig igennem udstillingen.

Museets udstilling er stærkt inspireret af Sydvestjyske Museers planer om at omdanne Brammings gamle elværk til et energi-eksperimentarium, og udstillingen er en forsmag på, hvad der venter, hvis de storstilede planer bliver en realitet.

Håbløst projekt

Udstillingen indeholder både lokalhistorie og national viden om udviklingen inden for elektricitet, lige fra hvordan strøm var 10 gange så dyrt som i dag, teknikken bag en Siemens vindmølle og historien om forsøgsmøllen Gedser Møllen, hvor den daværende minister forklarede, at han da gerne indviede møllen, men i øvrigt ikke mente, at det der vindenergi nogensinde blev til noget.

- Han mente, det var et håbløst projekt, fordi man dengang kunne bruge meget billig olie fra Saudi-Arabien, forklarer Mogens Hansen og peger på det punkt i udstillings store tidstabel, hvor Folketinget i 1985 besluttede sig for, ikke at benytte atomkraft i Danmark. Det punkt, der blev afgørende for vindenergiens indtog i Danmark.

Den historisk overskuelige tidstabel for elektricitetens udvikling i Danmark er en af de bedste ting i udstillingen, men at læse sig ind i, hvordan vandtårnene i Bramming, Esbjerg og Ribe historisk set har fyldt meget i landskabet, giver meget ny viden, og de fine 3D-print af både vandtårne og elværker i forholdet 1:200 er gode tiltag i udstillingen.