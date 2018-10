Ny ejerkreds sikrer ordrebogen hos Kalmar-huse

Anker Norup har været administrerende direktør hos Kalmar-huse i godt et år nu. Han er positiv omkring fremtiden for den tidligere hårdprøvede producent af fritidshuse. Foto: Eva Kristensen

Ledelsen vurderer, at fremtidsudsigterne for hæderkronede Kalmar-huse ser lyse ud.

Bramming: Kalmar-huse i Bramming, en af landets mest kendte typehusproducenter, som over de seneste fem årtier har leveret op imod 12.000 huse over hele Danmark, runder i år en milepæl med virksomhedens 50 års jubilæum. Igennem årene har der været gode tider og fede tider, turbulente tider og en konkurs i 2012, men siden virksomheden med administrationsbygning for enden af Hellesvej, i begyndelsen af dette år fik møblerede rundt i ejerskabet og fik tilført omkring 2,5 millioner kroner i frisk kapital, er fremtidsudsigterne gradvist blevet mere og mere positive. Således oplyser administrerende direktør, Anker Norup, Kalmargården A/S, selskabet bag Kalmar-huse, at man i år venter at kunne præsentere det, han kalder for et fornuftigt resultat. - Vi er i fuld gang med at revitalisere virksomheden, og vores gode og erfarne personale har derfor fået tilført nye unge kræfter, som passer godt ind i Kalmargården. Vi får god feedback fra kunderne, og vi oplever en rigtig god ordrebeholdning, som holdes ved lige, fortæller Anker Norup.

Historie Det var den nu afdøde erhvervsmand, Knud Svarre, der blandt var kendt for virksomheden Vrøgum Vinduer, der for 50 år siden grundlagde Kalmar-huse. Siden da er der landet over opført op imod 12.000 fritidshuse, hvor ordet Kalmar-huse borger for kvaliteten. Navnet refererer til den region i Sverige, hvorfra noget af træet til de første Kalmar-huse kom. I dag leveres stadig træ fra Kalmar til Bramming.

Et hofmærke Den i Kolding bosiddende direktør, som oprindeligt er uddannet tømrer og med mange års erfaring som leder og direktør i betonelementbranchen, afløste for godt et år siden Hans Martin Jessen på direktørposten. - For mig er Kalmar-huse et hofmærke, noget af det ypperste og noget jeg gerne vil være med til at videreudvikle og vidererføre, siger Anker Norup. Han ejer i dag Kalmargården A/S sammen med Peder Illeborg Andersen, Tjæreborg, Hans Peter Therkildsen, Grindsted, Holger Wulff, Bramming og "Kalmar-mand" gennem mere end 40 år, Jan Ravn, Esbjerg.

Større huse Holger Wulff, der selv igennem mange, mange år er medejer i fiskeindustrien i Esbjerg, har sin hustru Anita på kontoret på Hellevej. Men det er ikke kun derfor, han har investeret i Kalmar-huse. - Jeg vil gerne være med til at genskabe den gamle "Kalmar-ånd", og jeg er overbevist om, at virksomheden har potentialet til igen at få luft under vingerne. Vi kan se, det er ved at ske. Jeg synes det ser lovende ud, siger Holger Wulff. Kalmar-huse leverer fritidshuse i prisklassen fra 600.000 til to millioner kroner. Et typisk Kalmar-hus på omkring 100 kvadratmeter sælges til 1,1 millioner kroner, men tendensen er også, at husene bliver større og større. Der sælges mellem 80 og 100 huse årligt. Virksomheden beskæftiger omkring 25 ansatte i Bramming. Herudover er der faste aftaler med byggehold og entreprenører, der tager rundt og monterer fritidshusene overalt i Danmark, således at der i alt er beskæftiget 60-70 medarbejdere i Kalmar-huse.