Ny ejer giver Mama Mia i Gørding en overhaling

Deniz Bozdag har tidligere ejet et pizzeria i Sig ved Varde, der blandt andet blev kendt på sociale medier for den noget specielle vulkanpizza med både pizza, pommes og burger i den samme ret, og den vil også være på menuen, når Mama Mia genåbner.

Erfaring

Deniz Bozdag er til dagligt folkeskolelærer i Holsted, og bor i Esbjerg sammen med sin hustru og to børn, og han vil drive pizzeriaet ved siden af jobbet som lærer. Deniz Bozdag har 15 års erfaring som pizzamand, mens hans far har 35 års erfaring, og når Mama Mia genåbner vil folk i Gørding og omegn forhåbentlig kunne se, at han brænder for det at drive et pizzeria.

- Pizzeriaet i Gørding trænger til nye hænder, og der er flere, der har budt ind på at overtage det, men de tidligere ejere kunne se, at jeg virkelig brænder for det, siger Deniz Bozdag, der glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

På den nye menu vil der ud over pizzaer blive serveret blandt andet pastaretter, mexicanske fajitas, steaks, sandwiches med mere, og for Deniz Bozdag er et af målene for fremtiden, at folk ikke længere skal køre til Bramming for at hente deres pizza, men at de bliver i Gørding.

På Gørdings facebookside har nyheden om ejerskiftet fået næsten 100 kommentarer fra folk, der glæder sig til, at Mama Mia åbner i nye rammer. Deniz Bozdag er imponeret over den opbakning, der allerede er lokalt, og han forklarer, at Mama Mia både vil bringe pizzaer ud, holde jævnlige konkurrencer og samtidig åbne op for, at menuen kan justeres efter kundernes ønsker.