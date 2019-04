Esbjerg Kommunes nye direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, er netop flyttet i lejlighed i den selv samme opgang, han rykkede ind i for 25 år siden, da han var ansat hos Mærsk Olie & Gas i Esbjerg. Direktøren har store visioner for Esbjerg Kommunes udvikling - både i forhold til indre by og de naturskønne områder.