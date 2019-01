Ny dagligvarebutik klar til åbning i Ribe

- Det er korrekt, at vi har overtaget lejekontrakten, og vi er netop nu i dialog med udlejeren og kommunen om en udvidelse af butikken, siger Carsten Hadsbjerg og forklarer, at man ønsker at udvide butikken fra de nuværende 800 kvm til omkring 1000 kvm.

Blandt andet har McDonalds været nævnt som nye lejere, ligesom Netto har vist interesse for bygningerne, og JydskeVestkysten har netop fået bekræftet, at Faktas lejekontrakt er overdraget til en ny lejer.

Hurtigst muligt

Netto har i forvejen en butik på Nørremarksvej i Ribe, men den bliver der ikke ændret på, forklarer Carsten Hadsbjerg.

- Vi bliver i Ribe, og butikken på Nørremarksvej bliver der ikke ændret på, for vi tror på, at der er plads til begge butikker, siger Carsten Hadsbjerg, der endnu ikke ved, hvornår den nye butik bliver klar til åbning.

- Vi har endnu ikke tidsplanen helt klar, for den afhænger af arbejdet med en ny lokalplan for området, men det er klart, at i og med at vi allerede har overtaget lejekontrakten, så vil vi selvfølgelig gerne i gang med arbejdet hurtigst muligt, siger Carsten Hadsbjerg og forklarer, at man overtog bygningerne på Trojels Knæ ved årsskiftet.

Salling Group har fået mulighed for at overtage bygningerne, efter at Coop i foråret 2018 varslede, at man ville lukke 47 Fakta-butikker over hele Danmark, fordi de kørte med underskud. Fakta-butikken på adressen Trojels Knæ var en af disse.