Ny cykelsti til 26,7 millioner kroner voldte kvaler

Borgerlisten og Dansk Folkeparti endte med at stemme nej til cykelstierne langs Baggesens Allé, da byrådet behandlede sagen på sit seneste møde. Andre stemte for - men ikke uden kvaler.

Både Borgerlisten og De Konservative tog forbehold, da sagen skulle igennem økonomiudvalget, inden byrådet stemmer om cykelstien ved først givne møde, men mens De Konservative endte med at stemme ja, udvidede Borgerlisten sit forbehold til et nej, og også Dansk Folkeparti endte med at stemme imod trods tilsagn på økonomiudvalgsmødet i sidste uge. Gruppeformand Olfert Krog angav bekymring for trafikafviklingen i et gammel byområde som hovedårsag til partiets nej.

Det var især prisen, der drillede, da Esbjerg Byråd på sit seneste møde skulle stemme ja eller nej til cykelstien - eller cykelstier ne , for der skal kunne cykles sikker på begge sider af vejen - og det er da også et enormt beløb, strækningen er vurderet til at koste. Ikke færre end 26,7 millioner kroner - heraf 10,7 millioner kroner fra staten godt nok.

Når jeg tænker tilbage på alle de år, jeg har siddet i byrådet, så er der ikke altid Østerbyen, der er blevet prioriteret. Det er faktisk yderst sjældent, og Østerbyen trænger til et løft, så jeg vil glæde mig over den nye cykelsti på de 11.000 Østerby-borgeres vegne.

At projektet på Baggesens Allé er så dyrt, skyldes, at der skal anlægges cykelstier på begge sider af strækningen, og fordi cykelstien skal etableres i et område, hvor der i forvejen er anlagt fortove, helleanlæg og parkeringsbåse, der alle skal tilpasses. Ifølge Esbjerg Kommune vil de primære brugere af den nye supercykelstiforbindelse være borgerne i Esbjerg Ø samt indbyggerne i Tjæreborg - henholdsvis cirka 11.000 og 3.000 mennesker.

- Jeg synes, at tallene siger et eller andet om, at det er svært at få øje på nødvendigheden af at etablere en cykelsti for at forebygge uheld. Uheldene med de bløde trafikanter har jo været i rundkørslerne, som nu fjernes og erstattes med hævede flader, og de har intet at gøre med et eventuelt behov for en cykelsti langs Baggesens Alle. Derudover er der for ikke så længe siden på dele af Baggesens Alle fra Exnersgade til Grundtvigs Alle blevet ændret på hastighedsbestemmelserne fra tidligere 50 km/t til nu 40 km/t, hvilket givet også vil have en positiv indflydelse på uheldsstatistikken, lød det fra Vallø, der opfordrede til, at man tænkte sig om, inden man bruger så stort et beløb på et projekt, der vil indsnævre vejbanen og gøre det svært for biler at komme frem og for beboerne at parkere.

Angreb på eks-formand

De Radikales Anne Marie Geisler Andersen havde besluttet sig for at stemme for, men det var ikke uden vanskeligheder, fortalte hun.

- Ikke fordi vi ikke ønsker bedre cykelforhold, men fordi politik handler om prioritering, og fordi vi er usikre på, om netop denne cykelsti er den rigtige prioritering her og nu, sagde Anne Marie Geisler bl.a. og påpegede flere områder, hvor kommunen og politikerne efter hendes mening havde forsømt at gøre tingene rigtigt fra begyndelsen og sikre børnene:

- Et konkret eksempel er i Tjæreborg, hvor man har bygget en helt ny daginstitution uden at sikre adgangsforhold for gående og cyklister over Brovej. Her kører tunge køretøjer over en bro med dårlige oversigtforhold side om side med gående, cyklister, ladcykler ja sågar barnevogne. Både da man lavede institutionen, og da man udvidede broen, har man ellers haft mulighed for at tænke de bløde trafikanter med. Nu vil man så bygge en såkaldt supercykelsti mere, skønt vi endnu ikke kan bryste os af sikre skoleveje for alle kommunens børn, lød det, inden hun sendte en bandbulle afsted mod tidligere formand for Teknik & Byggeudvalget, Anders Kronborg (S), og kritiserede supercykelstien i Kirkegade.

- At kalde den en supercykelsti minder mest af alt om kejserens nye klæder. Den starter med en blomsterkasse lige midt på stien foran cykelbroen ved Havnegade. På lange strækninger er cykelstien i Kirkegade kun markeret med en rød plamage på jorden, hvorfor bilerne lukker af for cyklister. Længere ude ad Kirkegade er der ikke engang en markering på vejen. Kronborg argumenterede med, at de mange parkerede biler gør, at folk kører langsommere, hvormed trygheden øges. Men hvis parkerede biler kan gøre det ud for en supercykelsti, ja så har vi godt nok mange supercykelstier i Esbjerg Kommune, mente Geisler Andersen, inden supercykelstien til 26,7 millioner kroner blev vedtaget.