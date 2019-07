Ny bydel: Teglværks-kvarteret tager form

Rå-huset til den kommende Nettobutik på Falck-grunden er ved at være så langt, at Arbejdernes Boligforening kan bygge et par etager med ungdomsboliger ovenpå. Efter sommerferien udbydes butikken til salg.

Esbjerg: Der er aktivitet i alle kroge på den grund i Esbjergs centrum, der inden for få år kommer til at fremstå som Teglværks-kvarteret, en hel lille by i byen med boliger, hotel og en 1.200 kvadratmeter stor Netto-butik. Det er et ejendomsselskab under Det Faglige Hus, der står som bygherre på Nettobutikken, som skal afleveres som en nøglefærdig forretning til Salling Group. - Vi forventer, at overdragelsen finder sted til årsskiftet. Det må gerne være før, så Salling Group også kan få julehandlen med, men overdragelses-tidspunktet afhænger også af, om Arbejdernes Boligforening er så langt med de etager med ungdomsboliger, som skal bygges ovenpå forretningen, at stilladser og den slags er væk, og området ser ordentlig ud, siger administrerende direktør i Det Faglige Hus, Brian Elsted Hansen.

Hotel-forhandlinger Ifølge JydskeVestkystens oplysninger forhandles der også om opførelse af et kompleks med konferencehotel og lejligheder i Teglværkskvarteret, og avisen erfarer, at Det Faglige Hus er i tæt dialog med såvel hoteloperatør som investorer.

Når - eller hvis - denne del falder på plads, vil der være helt udsolgt i Teglværkskvarteret.

Det er et ejendomsselskab under Det Faglige Hus, der står som bygherre på Nettobutikken, der skal afleveres som en nøglefærdig forretning til Salling Group. Foto: Teddy Gehrke.

Butik bydes ud i andele Det har aldrig været tanken, at Det Faglige Hus skal stå som udlejer af butikken, og to investerings-koncerner har budt ind på forretningen. Ifølge en pressemeddelelse fra Det Faglige Hus kom bedste bud fra investeringsselskabet Blue Capital, der efter sommerferien udbyder projektet som et kommanditselskab med ti andele á 875.000 kroner. Blue Capital har netop gennemført et tilsvarende udbud på en identisk Netto-butik i Viby ved Aarhus. Andelene var solgt på bare otte timer. - Vi har i forvejen også gode erfaringer med Esbjerg, hvor Rema 1000-forretningen i Tarp blev solgt i løbet af få dage. Det er attraktivt for investorer, når der som her er en solid lejer og en 15-årig lejeaftale. Netto-butikken i Teglværks-kvarteret får samtidig en god beliggenhed og bliver en integreret del af et hotel- og boligprojekt, siger direktør Martin Kibsgaard Jensen, Blue Capital A/S. Der er fortsat ledige arealer i Teglværks-kvarteret og primært i den del af grunden, der vender ud mod Gammelby Ringvej. Det drejer sig om arealet mellem Gasværksgade og Falcks tidligere administrationsbygning, som Det Faglige Hus har totalrenoveret og i dag anvender som kontordomicil med cirka 25 arbejdspladser. Ifølge Det Faglige Hus er dog også interesse for netop disse byggefelter.

Der er fortsat ledige arealer i Teglværkskvarteret og primært i den del af grunden, der vender ud mod Gammelby Ringvej. Foto: Teddy Gehrke.

Gang i tre højhuse Foruden ungdomsboligerne ovenpå Netto-forretningen bygger AB i Teglværks-kvarteret tre højhuse på henholdsvis otte, 12 og 14 etager med i alt 64 lejligheder. AB investerer i denne omgang således 160 millioner kroner i Teglværks-kvarteret. Tidligere har boligforeningen opført 46 ungdomsboliger med indkørsel fra Teglværksgade - et projekt til 40 millioner kroner. Tårnet på 14 etager er allerede fire etager højt, mens der i disse dage lægges sidste hånd på fundamentet til nabotårnet. Alle tre bygninger opføres samtidig. Forretningsfører i Arbejdernes Boligforening, Peter K. Larsen, har tidligere oplyst, at de første medlemmer var skrevet op til en bolig i Teglværks-kvarteret, inden der overhovedet var sat en spade i jorden.

Det foreløbige byggeri skyder godt i vejret på den gamle Falck-grund. Foto: Teddy Gehrke.