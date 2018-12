Modetøjsbutikken My Missing Link i Broen Shopping er gået konkurs. Det er butikskonkurs nummer to siden centrets åbning, men det er helt normalt, beroliger centerchefen.

Advokat og partner Stefan Nielsen, Thuesen Bødker & Jæger, ønsker som kurator blot at sige, at tøjforretningens indtægter og udgifter ikke hang sammen, mens indehaveren af My Missing Link slet ikke ønsker at udtale sig.

My Missing Link med modetøj i den lave og moderate prisklasse var med fra starten, da Broen åbnede i påsken sidste år, men butikken når ikke at gøre julehandlen færdig. Midt i sidste uge blev butikken og dens ejer Hege Birkedal nemlig taget under konkursbehandling efter dekret afsagt ved Skifteretten i Esbjerg.

Erfaringen viser, at cirka ti procent af butikkerne skiftes ud inden for de første to år.

- Vi er som én, stor fælles familie hernede, og når sådan noget her sker, når det ikke går som ønsket, er vi naturligvis alle sammen berørt. Men al erfaring viser også, at et nyetableret center skal finde sit leje. Erfaringen viser, at cirka ti procent af butikkerne skiftes ud inden for de første to år. I forhold til det, synes jeg faktisk, at vi er kommet godt fra land i Broen, siger centerchefen.

Centerchefen understreger dog samtidig, at hverken konkursen hos My Missing Link eller Mundskænken skyldes krise i det centralt beliggende indkøbscenter.

Ny lejer på plads

Janni Baslund Dam medgiver dog også, at den øgede nethandel udfordrer Broen Shopping.

- Detailhandlen er generelt ekstremt hårdt ramt af nethandlen. Det har vores egen markedsanalyse fra foråret også vist. Og noget tyder på, at kunderne her i det vestjyske er mere tilbøjelig til at handle på nettet. Det betyder så bare, at vi må skabe ekstra værdi for kunderne, og det synes jeg faktisk, at vi gør, ligesom også hele opgraderingen af Esbjerg City med ny gågade vil være med til at give kunderne en ekstra oplevelse, siger Janni Baslund Dam.

Hun oplyser desuden, at hun allerede har en ny lejer på trapperne til butikslokalet, som ligger på 1. etage ved siden af Bahne og lige overfor Aunt Betty. Hvem det er, ønsker hun ikke at oplyse, men som JydskeVestkysten tidligere har skrevet, så er Bestseller-kæden Only på vej ind i Broen.