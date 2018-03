Ny butik med havespil og udklædning åbner i Ribe

Ribe: Der bliver masser af spil, udklædningsgenstande og partyting at gå på opdagelse i, når butikken Sjov & Spil åbner den 21. april ved siden af Aldi på Mosevej på Nørremarken.

- Vi har i forvejen to succesfulde hjemmesider med havespil og kostumer, så det bliver en forening af det, der vil være i butikken. Vi åbner dog mest butikken, fordi vi havde brug for noget ekstra lagerplads, og da chancen for at åbne en butik så yderligere bød sig, så slog vi til, forklarer Bo Kristiansen, der kommer til at stå i butikken, men som har hjemmesiderne happygames.dk og magicandfun.dk sammen med ægtefællen Lonnie.

Dermed vil butikslokalet, hvor Andelskassen tidligere har været, igen blive fyldt ud. Og det vil ske med blandt andet papservice til temafester, frække gaver, plasticvåben, populære brætspil og meget andet.

- Vi har over 3000 varenumre, men det bliver havespillene og udklædningsgenstandene, der kommer til at blive de primære varer. Vores havespil er af høj kvalitet og meget andet end de gængse havespil. Jeg tror især, at stigegolf og det, der hedder Stick on Line, vil blive populære. Vi vil derudover også satse lidt på forskellige fodboldfan artikler her op til VM, siger Bo Kristiansen.