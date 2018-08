Ny buskøreplan på Fanø hagles ned

Fanø: "Mangel på respekt for vores børn og unge", "helt vanvittigt" og "typisk Fanø". De seneste dage er den nye buskøreplan for Fanø blevet debatteret grundigt - især på Facebook-gruppen Fanø Forum. Her er forældre til skolebørn blevet enige om, at den nye køreplan er en serviceforringelse, og flere forældre har påpeget, at nogle børn skulle vente i op mod 70 minutter for at komme med bussen hjem til Sønderho, hvilket i øvrigt strider imod dansk lovgivning. Derudover havde børnene i indskolingen fire minutter, fra klokken ringede ud, til de skulle være med bussen.

Hos kommunen har man længe været bekendt med problemerne og nu er det endda lykkedes at finde en løsning. De mindste børn får nu ni minutter i stedet for fire til at nå bussen, og øens bus beregnet til visiteret kørsel og handicapkørsel skal transportere de børn, der ellers skulle vente i 70 minutter.

Kørselskoordinator ved Fanø Kommune Arne Blaabjerg Jensen blev gjort opmærksom på problemet fra flere forældre til børn på Fanø Skole.

- Pendlere og skolebørn er dem, vi prioriterer højst, når vi laver nye køreplaner, siger han.

Udfordringen har ifølge Arne Blaabjerg Jensen været, at skolen har forskellige tider for, hvornår børnene har fri. Nogle har eksempelvis fri kl. 14.10 og andre 14.25, siger han.