Ny bro fra Ribe Byferie til kirkegården klar til anlægsstart

Arbejdet med at få anlagt en ny bro fra Ribe Byferie til Ribe Gl. Kirkegård er gået i gang. Alle tilladelser er på plads, og arbejdsgruppen bag forventer, at projektet står færdigt senest 1. november.

Ribe: Ribe Byferie og Ribe Kirkegårde har i snart tre år arbejdet med planerne om en ny bro over Stampemølleåen.

Broen skal skabe en bedre forbindelse mellem Ribe Byferie og den gamle middelalderbykerne, og direktør i Ribe Byferie Resort, Heidi Maimburg, forklarer, at processen primært er trukket ud som følge af, at man skulle have styr på de rette tilladelser fra Esbjerg Kommune. Men dette er på plads nu.

- De første afmærkninger er sat i, og nu venter vi bare på, at broen bliver færdigproduceret, siger direktør på Ribe Byferie, Heidi Maimburg, der fremover kan sende mange af gæsterne ind over Ribes smukke kirkegård frem for igennem de trafikerede gader Hundegade og Grydergade.

Ribe Byferie Resort har årligt omkring 55.000 gæstedøgn, og kirkegårdsleder Hanne Gerken er glad for, at broen nu endelig kan sættes op, og man derved får mere liv på kirkegården.

- Ribe Byferie ville gerne give deres gæster en flottere vej ind til byen, og det falder fint i tråd med vores ønske om, at kirkegården bliver åbnet mere op for gæster. Vi har en utrolig smuk kirkegård, og vi vil meget gerne have flere gæster ind på området, siger Hanne Gerken.