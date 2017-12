Ny bog: Omfartsvejens historie gentager sig

Der er flere sammenfald i historien om Ribes første omfartsvej og den nuværende proces med at anlægge endnu et omfartsvejsprojekt. Det viser ny artikel i Sydvestjyske Museer tidsskrift, Levende Viden, der påpeger især én central pointe, hvor det nye projekt adskillet sig fra det første, der strakte sig over næsten 30 år.

Ribe: I disse år lader det til, at ripenserne, turister, erhvervsdrivende med flere er godt tilfredse med omfartsvejen omkring Ribe.

Men sådan har det langtfra altid været, og faktisk minder den til tider kaotiske proces omkring tilblivelsen af Ribes nye omfartsvejsprojekt det scenarie, der udspillede sig, da Ribes første omfartsvej blev skabt i årene omkring 1950.

Et projekt, der skulle tage omkring 30 år, og i årene fra 1938 til 1967 måtte Stadsingeniørens kontor jonglere interessenter, tekniske udfordringer og et kompliceret samspil med en lang række myndigheder, og processen kan man læse mere i den kulturhistoriske årbog Levende Viden, der udgives af Sydvestjyske Museer.

Forfatter til artiklen "Ribes første omfartsvej" er Karen Jermiin Nielsen, der har været på jagt i Rigsarkivet for at finde fakta om den indviklede tilblivelse, og ifølge direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, så kan historien være med til at give et nyt syn på den hele processen omkring den nuværende omfartsvej.

- Vi kender selvfølgelig godt til hele debatten, og synes derfor denne artikel ville være et interessant indspark at have med, siger Flemming Just om bogen, der har historier fra Esbjerg-Ribe-Fanø-området.

- Det er en populærhistorisk måde at gengive vigtige begivenheder på, men fagligheden er absolut i orden i alle artiklerne, og i tilfældet med omfartsvejen er der tale om meget høj faglighed samtidig med, at det er letlæst, siger Flemming Just.