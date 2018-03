Ny bestyrelse sparker liv i Sejstrup Forsamlingshus

Tirsdag aften blev der valgt en ny bestyrelse for Sejstrup Forsamlingshus. De kommer til med en masse ideer, og vil blandt andet starte med at en større renovering.

- Ja, der blev min konfirmationsfest holdt. Det samme gjorde min bryllupsfest og min 40 års fødselsdag, og da det kom frem, at der manglede nye folk til bestyrelsen ringede jeg til min barndomsven, Klaus og spurgte om han ikke ville melde sig til bestyrelsen. Det ville han heldigvis, fortæller Ole Høegh Jensen, som sammen med Klaus fik overtalt yderligere et par aktive Sejstrup-borgere til at tage en tørn i en ny bestyrelse.

Tirsdag aften blev der så holdt generalforsamling i forsamlingshuset, og her havde fire nye så meldt sig på banen, klar til at tage en tørn sammen med ét medlem fra den gamle bestyrelse.

HUNDERUP-SEJSTRUP: I efteråret 2017 meldte den siddende bestyrelse i Sejstrup Forsamlingshus ud, at den ville trække sig og at der var brug for nye kræfter. Ellers risikerede forsamlingshuset at lukke, lød meldingen i lokalbladet Landsbyposten.

Store planer

I den ny bestyrelse har de store planer. I første omgang for en total modernisering af toiletterne i forsamlingshuset. Men efterfølgende også for arrangementer med musik, foredrag plus flere andre aktiviteter.

- Det skal være aktiviteter for alle aldersklasser. Her kommer der til at ske noget. I mine unge dage blev der også holdt julefrokoster tre-fire weekender i træk i forsamlingshuset, fortæller Ole Høegh Jensen.

Han er heller ikke i tvivl om, at den nye bestyrelse skal sørge for, at der kommer flere udlejninger af forsamlingshuset til private fester. Det skal være med til at sikre økonomien.

Klaus Pedersen, som indtil tirsdag aften var formand for bestyrelsen, glæder sig over, at der kommer nye kræfter til.

- I den gamle bestyrelse lavede vi 11 arrangementer i 2017, og vi havde 23 udlejninger til private fester foruden de arrangementer, som teaterforeningen, seniorklubben og en madklub havde i huset. Vi kom ud af året med et lille overskud på knap 20.00 kroner. Men der er ingen tvivl om, at der skal flere udlejninger til private fester til for at skabe en bedre økonomi. Og derfor er det godt, at der kommer en ny bestyrelse, som ser på sagen med friske øjne, siger Klaus Pedersen.