Ny bestyrelse i Broen

Esbjerg: Foreningen Broen Esbjerg, der hjælper udsatte børn til en aktiv fritid, har fået en ny bestyrelse. Efter generalforsamling ser bestyrelsen sådan ud: Gitte Poulsen, formand, Rikke Hansen, næstformand og Jeanette Rania Nikolau er kasserer.

Foreningen blev stiftet i 2013 og består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab. I 2017 har Broen Esbjerg været på sit højeste og har hjulpet 133 børn mod 83 børn i 2016, hvilket også har betydet mere travlhed, og foreningen har været udfordret på kræfter i perioder i løbet af året. I 2017 har der været udskiftning i den frivillige gruppe.