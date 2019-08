Derfor har Jan Dorner og Jakob Grumsen fra Esbjerg nu udviklet en app, der via mobilens kamera kan genkende og identificere alt det, der er at finde på de danske strande.

Esbjerg og Fanø Kommuner: Brødkrummesvampe, mågegylp, molboøsters, trøffelsnegle og sømus. Strandene i og omkring Esbjerg og Fanø er et rent slaraffenland for tingfindere og naturinteresserede, men kun få er i stand til at identificere, hvad de møder, når de går på opdagelse ved vandkanten.

Appen er i første omgang udviklet til iOS-systemer og kan derfor kun hentes til iPhones og iPads via App Store. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at hente Strand Detektor til Android.Appen er gratis og reklamebaseret. Vil man være fri for annoncerne, kan man tilkøbe en premium-version. Jan Dorner er rådgiver og vurderingskonsulent hos Arbejdernes Landsbank. Han er idé-manden bag appen og har bidraget med alt materiale i form af tekst og billeder, mens Jakob Withen Grumsen har bidraget med alt det tekniske arbejde med appen. Sidstnævnte er uddannet datamatiker og er selvstændig med virksomheden Grumsen Development, hvor han udvikler app's og leverer softwareløsninger for erhvervskunder.

Jakob Grumsen (foto) har stået for den tekniske del af arbejdet med at skabe app'en, mens Jan Dorner har bidraget med tekst, billeder og andet indhold. Pressefoto: Strand Detektor

Turister og skoleelever

Strand Detektor arbejder med en teknik som kaldes "machine learning", der er en form for kunstig intelligens. Appen er trænet til at forstå, hvordan en bestemt musling eller plante ser ud gennem tusindvis af billeder fra de lokale strande.

- Hver gang, en bruger anvender app'en, spørger den om genkendelsen var korrekt, og brugeren kan svare ja eller nej. Billederne bruges derefter til at gøre app'en klogere, og brugerne bidrager på den måde til fællesskabet, forklarer Jakob Grumsen.

Strand Detektor blev lanceret for cirka halvanden måned siden, og er blevet taget godt imod. Den engelske version er netop udkommet, og der er også en tysk udgave på vej.

- Lige nu ligger der omkring 100 forskellige ting i app'ens hukommelse, men det vil blive udbygget løbende med især endnu flere planter og også flere af strandens insekter vil komme med. Ud over kameragenkendelsesfunktionen er app'en også et opslagsværk i stil med bøgerne "Hvad finder du på stranden" - nu bare i en digital udgave og med kortfattede tekster, hvor der til hver enkelt ting altid hører en finurlig egenskab eller historie, forklarer de to udviklere, der på sigt håber at kunne indgå samarbejder med forskellige kulturinstitutioner, museer og turistattraktioner langs vadehavet samt med skoler, der for eksempel kan bruge appen som en del af biologiundervisningen.