Ny aftale baner vej for fremtidens sportsstjerner i Esbjerg

Esbjerg: Esbjerg Kommune og Team Danmark har en lang tradition for at arbejde tæt sammen og har siden 2003 indgået aftaler om sammen at skabe gode vilkår for den lokale eliteidræt og talentudvikling. Nu har Kultur & Fritidsudvalget netop godkendt en ny aftale for 2019-2022 og sendt den videre til byrådet. Aftalen retter et særligt fokus mod en række idrætsgrene, hvor de lokale klubber kan danne rammen om centrale miljøer for talentudviklingen og være fødekæde for talenter til ungdomslandshold og talentcentre. Det gælder herrefodbold i EfB, kvindehåndbold i Team Esbjerg, herrehåndbold i Ribe-Esbjerg HH og UH Esbjerg, ishockey i Esbjerg Ishockey Klub, svømning i Esbjerg Svømmeklub og badminton i Esbjerg Sædding Guldager Badmintonklub.

Samtidig er det en del af aftalen at sætte talenttræneren i fokus og udvikle den fysiske basistræning omkring idrætstalenterne. Det er et mål at styrke samarbejdet mellem kommune, klub og sportsgrenenes specialforbund og øge fokus på indsatserne omkring den nye Bevæg Dig For Livet-aftale, som Esbjerg Kommune har indgået med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Danmarks Idrætsforbund.