Ny Fanø-tradition ved Sønderho: Gammel gård forvandlet til påskeparadis

FARM RUDBECK

Line er vokset op på et økologisk landbrug, hun er uddannet mejerist.



Michael har været på skoleskibet og på kongeskibet som ung og derefter uddannet sig til værktøjsmager, har boet otte år i New Zealand, udover at være far til fire, gårdejer og restaurationsejer har han også et firma der bygger minigolfbaner rundt om i landet plus et papirisolerings firma.



Line og Michael driver sammen med Line´s søster, Tilde Rudbeck, en delikatesseforretning og frokostrestaurant i Nordby, Rudbecks.



På gården kaldet Farmen bor både Line og Michaels forældre, som hjælper til med den daglige drift. De dyrker urter til restauranten, de bager kager og brød.



Farmen har fem ferielejligheder. Farmen ligger ud til vadehavet midt i UNESCO´s verdensarv.



Familien Rudbeck bruger de lokale råvarer fra Nationalpark Vadehavet i frokostrestaurant og på Farmen.