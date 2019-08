Ny FGU-uddannelse startede på Lustrupholm

Lustrup: Pr. 1. aug. i år blev produktionsskolerne erstattet med en spritny uddannelse, nemlig den Forberedende Grund Uddannelse - FGU, og mandag startede uddannelsen op på Lustrupholm ved Ribe Vikingecenter i Lustrup.

For Produktionsskolen Lustrupholm betyder det, at man nu er blevet en del af samarbejdet FGU Vest, der består af uddannelser i Varde, Fanø, Esbjerg og Ribe. Skoledagen for de omkring 30 elever startede med morgenmad og en kort introduktion, inden byrådspolitiker Britta Bendix(V), som er formand for FGU's bestyrelse og institutionsleder Thomas Rosenqvist holdt en kort tale.

- I er optaget på en helt nye uddannelse i Danmark, og på den måde er i med til at skrive danmarkshistorie, sagde Thomas Rosenquist, inden eleverne blandt andet fik en præsentation af skolens lærere samt en optræden fra standupkomikeren Phillip Devantier.

Håbet er, at man med tiden kommer op på 60-70 elever.

- På FGU i Ribe har vi allerede gode faciliteter. Det betyder, at basis er i orden med faste rammer, velbeskrevne undervisnings- og værkstedsmoduler samt en anerkendende og målrettet kultur, sagde leder Bjarne Clement fra Lustrupholm og forklarer, at man kan trække på erfaringen fra Lustrupholms fortid som produktionsskole, og derfor meget hurtigt kan tilbyde en struktureret hverdag, hvor nye tiltag og udfordringer bliver overskuelige og en del af læringen for de unge.

Målet på FGU Vest i Ribe er at forberede eleverne på en typisk hverdag på en arbejdsplads eller ungdomsuddannelse og at tage medansvar i tilværelsen helt generelt, så de efterfølgende fortsætter på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Derfor er der på skolerne tre forskellige uddannelsesspor, som kan matche de unge. En almen Grundunddannelse - AGU, en produktionsgrunduddannelse - PGU og Erhvervsgrunduddannelsen EGU, som vil blive tilbudt på FGU Vest Ribe, så snart elevgrundlaget er til stede.