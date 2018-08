Ny Brugs-uddeler tror på opbakningen i Gredstedbro

Uddeler Torben Wagner i Dagli'Brugsen i Gredstedbro jonglerer her med et appelsiner. Det er dog kun til ære for fotografen. Ét af hans indsatsområder er en opgradering af forretningens frugt- og grøntafdeling. Foto: Ole Maass.

41-årige Torben Wagner er ny mand på posten som uddeler i Dagli'Brugsen i Gredstedbro. Han er godt klar over, at det er hårdt arbejde at stå for driften af en dagligvareforretning i de mindre landsbyer. Men i Gredstedbro er vi godt stillet med hensyn til befolkningens opbakning, mener han.

GREDSTEDBRO: Sidste års omsætning var på knap 19 millioner kroner inklusive moms, og resultatet blev sorte tal på bundlinjen. Det er et positivt udgangspunkt, og de resultater vil den nye uddeler i Dagli'Brugsen i Gredstedbro, Torben Wagner, meget gerne nå igen, når dette års regnskab skal gøres op. 41-årige Torben Wagner har været i gang i forretningen siden den 1. juli i år, og han er glad for den modtagelse han har fået i Gredstedbro. - Nu blev jeg så sent som i søndags på Kongeådagen præsenteret officielt som ny uddeler, men igennem de snakke og de møder jeg har haft med kunderne her i den første halvanden måned synes jeg, at vi mærker opbakningen fra befolkningen. Vi vil være byens mødested, og derfor er det også vigtigt, at vi satser på god service og har tid til en snak med kunderne, når de har lyst til at snakke, siger Torben Wagner. På ét område har han tænkt sig at sætte ind for at skabe en bedre Brugs. - Det er vores frugt- og grøntafdeling, hvor vi arbejder kraftigt på at højne kvaliteten. Det er ofte afgørende for hvor man køber sine dagligvarer, og her stræber vi efter at være lige så gode som Kvickly i Ribe, siger han. - Samtidig arbejder vi på at skabe overskuelighed, så butikken er nem at finde rundt i og komme rundt i - uanset om det er kunder med barnevogn, med rollator eller kørestol, siger han.

Torben Wagner Brugs-uddeler i Gredstedbro, Torben Wagner, bor i Esbjerg med sin kæreste, Lærke. I sin sparsomme fritid spiller han golf, ordner haven og så er han AGF-fan, da han oprindelig kommer fra Århus. Parret holder desuden af at rejse, og tidligere i sommer var de en tur i USA, ligesom den næste rejse - til Kreta - er bestilt.I Dagli'Brugsen i Gredstedbro er der tre fuldtidsmedarbejdere, inklusive uddeleren samt 16-17 ungarbejdere på deltid.