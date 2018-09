Nuværende kulturelever fortsætter

Esbjerg Kommune: Elever, der allerede går i kulturtalentklasserne, får lov at færdiggøre forløbet, selv om politikerne i Esbjerg Byråd skulle vælge at spare tilbuddet væk.

Det løfte kommer fra direktør for Børn & Kultur, Jørn Henriksen.

- Nuværende elever i 7., 8. og 9 klasse på kulturtalent-linjen skal ikke være utrygge. Jeg kan sige så meget, at hvis det ender det med, at kulturtalentklasserne bliver en del af besparelserne, er der penge inden for rammen til, at de nuværende elever fortsætter med deres forløb. En eventuel nedlæggelse vil således alene betyde, at der ikke optages flere, siger Jørn Henriksen.

Om politikerne i sidste ende vælger at trække støtten til kulturtalentklasserne, er endnu uvist.

Næstformand i Kultur & Fritidsudvalget, Hans K. Sønderby (DF), vil ikke sige ret meget, mens forhandlingerne pågår.

- Hvis vi vælger at trække støtten, er det ikke af lyst men af nød. Vi skal jo i sidste ende have budgettet til at hænge sammen, men nu må vi se, hvor forhandlingerne bærer hen, siger han.