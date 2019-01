Nuri forlod skrivebordet og valgte offshore

Esbjerg: Nuri Akat, 27 år, havde mest siddet og administreret på et offentligt kontor, inden han valgte at forsøge at få et offshorejob - og det selv om han var højdeskræk.

- Det med højdeskrækken gik over efter et par dage på Nordsøen, og min underviser i højderedning, Flemming Jørgensen på AMU-Vest i Esbjerg, havde ret, da han troede på, at jeg kunne komme over det. Nu kan jeg bedst lide at bygge hængestilladser ud over siden på en platform, siger Nuri Akat med et stort smil.

Han er barn af tyrkiske forældre og boede de første syv år af sit liv i Holland, inden familien flyttede til Esbjerg. Efter folkeskolen tog han grundforløbet som murer på teknisk skole, men det var ikke noget for ham. I stedet tog han en HG på Rybners og en toårig uddannelse som kontorassistent i offentlig administration i Varde Kommune.

Efter et vikarjob i Esbjerg Kommunes familieafdeling var der ikke noget fast job at få, og i stedet hjalp han til i sin fars restaurant i byen. I den periode formede tanken om at lave noget helt andet sig.

- Min kammerats storebror har arbejdet offshore i mange år og tjent gode penge. Området har altid interesseret mig, og via Jobcenter Esbjerg tog jeg kurser i overfladebehandling på AMU-Vest. Det var meningen, at jeg skulle til Norge og arbejde, men så kom opmandingen i dansk sektor, siger Nuri Akat.