Numseklapper slog til igen

Esbjerg: Lokalpolitiet i Esbjerg leder stadig efter den mand, der mandag aften i flere tilfælde klappede kvinder på bagdelen og tilbød dem seksuelle ydelser.

I første omgang meldte politiet ud, at det drejede sig om to tilfælde, men senere har yderligere to kvinder henvendt sig og fortalt om lignende episoder med en gerningsmand, der har samme signalement som i de to første tilfælde.

Klokken 21.58 var det en kvinde i Østergade, der fik et klap i bagdelen af en mand, der kom cyklende bagfra. Det lykkedes også manden at kysse kvinden på kinden.

En halv time senere gik det ud over en 22-årig kvinde i Willemoesgade. Hun kom cyklende, og pludselig kom en mand på cykel op på siden af hende og greb fat i hendes arm. han tog hende efterfølgende på bagdelen og tilbød hende sex. Kvinden råbte op og kørte videre.

Klokken 22.55 slog numseklapperen til igen mod en kvinde i Norgesgade, og klokken 00.30 mod en anden kvinde i Haraldsgade.

Politiet er ganske overbevist om, at der er tale om den samme gerningsmand til de fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Ud fra de fire episoder har politiet sammensat en beskrivelse af gerningsmanden, der er mellem 25 og 35 år, omkring 185 centimeter høj og slank af bygning. Han har mørkt hår, der er kort på toppen og længere i siderne. Han har en spids næse og er lys i huden. han var iført en armygrøn bomberjakke, mørke bukser og sorte skihandsker. Manden kørte på en mørk cykel.

Oplysninger i sagen kan gives til lokalpolitiet i Esbjerg på telefon 114.