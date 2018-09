Nul borgere mødte op til første spadestik på Ribes nye p-plads

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen(S) tog tirsdag formiddag det første spadestik forud for arbejdet med omlægning af den store P-øst parkeringsplads i Ribe, der samtidig markerer startskuddet for etablering af elektronisk parkeringshenvisning i Ribe.

Ribe: Parkering og trafik fylder rigtigt meget i den lokale debat i Ribe, og set på den baggrund virkede det underligt, at der på nær en repræsentant fra Ribe Bykernes Beboerforening ikke mødte én eneste borger op for at tage del i markeringen af, at arbejdet med asfaltering af P-øst ved Ribe Banegård nu går i gang.

Det betød, at der var rigeligt med kaffe og kage til de få fremmødte, orange veste fra kommune og entreprenør, der tog godt for sig af lækkerierne efter at have set formand for Esbjerg Kommunes Teknik & Miljøudvalg, Søren Heide Lambertsen(S), holde en fin tale for kommunens egne folk, og herefter tog første spadestik med en gravko.

- Arealet udvides ikke i størrelsen, men når området asfalteres og p-båsene mærkes op, så vil bilisterne ikke længere være fristet til at kaste bilen tilfældigt på plads. Der vil komme ordnede forhold for bilerne, og det betyder, at der vil komme til at holde flere parkerede biler, sagde Søren Heide Lambertsen og forklarede, hvordan p-pladsen vil blive omkranset af et grønt bælte og sænkes lidt i niveau, og at Sydvestjyske Museer har været behjælpelige med at markere, hvor i området, kommende gæster kan se Ribes gamle voldgrav i området.

I forhold til infrastrukturen i Ribe er asfalteringen af p-øst et centralt punkt, idet man først efter færdiggørelsen kan tage fat på arbejdet med at etablere elektronisk parkeringshenvisning. Først når p-øst efter planen står færdig midt i november påbegyndes arbejdet med dette, og selv om arbejdet først skal i udbud forventes det at stå klart til den kommende turistsæson i Ribe.