Nu vælter vikingerne igen ind over Ribe

Mandag starter det årlige, internationale vikingemarked på Ribe Vikingecenter, hvor man i løbet af ugen for første gang også kan opleve den første, historiske ceremoni for offentligheden i centrets nyopførte trækirke, Ansgar Kirke, der indvies torsdag af kulturministeren.

Bjarne Clement forklarer hvordan centret besøges af vikinger fra så langt væk som Litauen, Polen og Holland, der for manges vedkommende bringer hele børnefamilien med for at falbyde deres håndværk med så forskellige varer som som lædervarer, knive, plantefarvet garn, keramik, tatoveringer, træting, gryder, glas med mere.

Juridisk gyldig

Hvor søndag 6. maj efter alt at dømme vil blive dagen med både flest vikinger og gæster, så vil torsdag blive dagen, som der fra Vikingecentrets side vil være mest spænding omkring. Her vil blandt andet kulturminister Mette Bock, direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond, Henrik Tvarnø, tidligere biskop over Ribe Stift, Elisabeth Dons Christensen samt den nuværende biskop Elof Westergaard deltage ved indvielsen af Ansgar Kirke ved en ceremoni, der varer fra kl. 12 til ca. kl. 15.

- Kirken skal også kunne bruges til almindelige, kirkelige handlinger, og det er blandt andet en af grundene til, at biskoppen er med. Kirken skal indvies, så den bliver juridisk gyldig, siger Bjarne Clement og forklarer, hvordan kirken i løbet af sæsonen vil blive brugt til historiske ceremonier for at vise, hvordan en kirke blev brugt omkring år 860.

- Kirken er åben nu, og den første offentlige ceremoni for publikum vil være torsdag 3. maj fra kl. 15.15 - 15.45, siger Karen Nørgaard og forklarer, at der denne dag også vil være filmforevisning fra kl. 14-16 om håndværk og kirkebyggeri på vikingecentret.