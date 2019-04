Nu starter kompliceret vejprojekt i Ribe: Bilister og naboer vil blive generet for en stund

Efter lang forberedelse påbegynder Vejdirektoratet nu udbygningen af rute 11 gennem det nordlige Ribe til fire spor for at øge pladsen og mindske køer for trafikanter. Selvom projektet ikke hører til Vejdirektoratets største og dyreste er det et af de mere komplicerede på grund af minimal plads. Udvidelsen starter efter påske.

Ribe: Rute 11 gennem Ribe er den mest belastede strækning på hele rute 11 syd for Esbjergmotorvejen. De største problemer med trafikafvikling opstår på strækningen fra rundkørslen på Plantagevej til nord for krydset ved Industrivej. Det er netop her, at Vejdirektoratet nu sætter ind og udbygger vejen fra to til fire spor efter et langvarigt forarbejde.

For selvom Ribeprojektet langt fra er Vejdirektoratets dyreste eller største vejprojekt, indeholder det nogle elementer, der gør det til et af de mere komplicerede. Projektleder Mike Boesen forklarer, at en af udfordringerne er, at der skal bygges på meget lidt plads, hvilket uundgåeligt vil komme til at påvirke både naboerne og trafikanterne i anlægsfasen.

- Vi har i dialog med naboerne fundet gode løsninger, så der kan bygges en trafiksikker vej, der opfylder kravene om fire spor med så få konsekvenser for naboerne som muligt. Men som trafikant vil man komme til at opleve trafikale gener som mindre plads i køresporerne og hastighedsnedsættelser på visse dele af strækningen, siger Mike Boesen.