Nu sker det: Cykelstibro i Esbjerg sendes i høring

Planforslagene for den omdiskuterede cykelstibro over banelegemet lander om kort tid i byrådssalen, hvor politikerne skal sende projektet i offentlig høring.

Esbjerg: Der er givetvis nogle, der har funderet over, hvad der er blevet af planerne for den tidligere så omtalte - og kritiserede - cykelstibro over banelegemet fra Exnersgade til Jernbanegade.

Men nu sker der noget i sagen - et flertal i Plan & Miljøudvalget har netop oversendt kommuneplanændring og lokalplanforslag for cykelstibroen til Esbjerg Byråd, der forventes at sende begge dele i en otte ugers offentlig høring om kort tid.

Det kan på forhånd virke usandsynligt, at det vil ske helt uden sværdslag. For et halvt år siden - forud for efterårets budgetforhandlinger - meddelte fire byrådspartier, nemlig Dansk Folkeparti, Borgerlisten, De Radikale og De Konservative, at de ville have den kommende cykelstibro fjernet fra det kommunale budget, når budgetforhandlingerne gik i gang, fordi de hellere ville bruge pengene på velfærdsydelser.

Det lykkedes dog ikke at rokke hverken Venstre, Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten, der blankt afslog et tilbageløb i sagen.