Nu sker der noget: Politikere gør klar til Ikea i Esbjerg

Plan & Miljøudvalget ventes tirsdag at godkende plangrundlaget for det nye Ikea-varehus i Esbjerg, og derefter skal borgerne høres.

På grunden vil der udover varehuset også blive 600-800 parkeringspladser, og ligesom man kender det fra varehusene i Aarhus og Odense vil der også i Esbjerg være mulighed for at spise kødboller og kanelsnegle i Ikeas restaurant og bistro.

Lokalplanen dækker et område med et areal på ca. 54.000 kvadratmeter. Kommuneplanændringen fastlægger en højde på det nye varehus til maksimalt 25 meter - eller fire etager. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et varehus på op til 40.000 kvadratmeter, og Ikea har tidligere meldt ud, at man satser på et varehus på omkring 20.000 kvadratmeter. I Miljøkonsekvensrapporten omtales størrelsen på varehuset dog som 30.000 kvm, ligesom det i henhold til rapporten vil kunne tages i brug i efteråret 2020 og ikke først i 2021, som tidligere meldt ud.

Til gengæld var der ikke udelt tilfredshed med, at Ikea-varehuset, der skal ligge ud til Kjersing Ringvej tæt på Bilka og op mod jernbanen til Varde, først kan stå klar til kunderne i 2021. Mange opfordrede på de sociale medier Ikea til at få lidt mere fart på.

Esbjerg: Der var jubel i Danmarks femtestørste by, da det i oktober sidste år blev afsløret, at Esbjerg får sin længe ønskede Ikea.

Anden opfattelse af byen

Det var direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, der sikrede, at det populære varehus landede i energimetropolens turban. Bjarne Pedersen har i årtier udviklet og solgt ejendomsprojekter i Esbjerg, og bestræbelserne på at tiltrække Ikea har stået på, siden Bjarne Pedersen købte det til Ikea nu solgte areal i City Nord i 1998.

For byen er værdien af et Ikea-varehus svær at overvurdere, og både tidligere borgmester Johnny Søtrup (V) og forhenværende direktør for Esbjerg Erhvervs Udvikling, Tom L. Nielsen, jublede da også ligeså begejstret som egnens mange Ikea-fans, da den svenske varehuskæde lod sive, at forhandlingerne med Pedersen Gruppen var afsluttet.

"At Ikea kommer er noget af det største i indkøbsmæssig henseende, der er sket i Esbjerg i meget, meget lang tid....Der er ingen tvivl om, at Esbjergs rolle som landsdelscenter og uddannelsesby klart bliver styrket", lød det fra Søtrup, mens Tom L. Nielsen kaldte det "en helt klar blåstempling af Esbjerg som by", der har potentiale til helt at ændre opfattelsen af byen.

"Der er nogle ting, der giver en by værdi, og en af de ting er stærke brands. Det er noget af det, man kigger på, når man bosætter sig eller flytter virksomhed. Så et Ikea-varehus har helt klart stor betydning for byens fremtid", lød det fra den daværende erhvervsdirektør.