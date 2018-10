Nu skal politikerne træffe den rette beslutning i Kongeå-sag ved Vilslev

Indenfor høringsperioden, der sluttede 23. september, blev der afholdt borgermøde om sagen på Gredstedbro Hotel, hvor alle fremmødte blev bedt om at sende de mange gode forslag ind til kommunen, og meget tyder på, at denne opfordring er blevet fulgt.

Vilslev: Alt er nu lagt til rette for, at politikerne i Esbjerg Kommune på et grundigt og gennemarbejdet grundlag kan træffe en beslutning om, hvad der skal ske med den vestlige del af Kongeåen, så man i fremtiden kan undgå oversvømmelser som dem, der i de seneste år har ramt lodsejere, landmænd og beboere i Vilslev og Jedsted.

Grundigt behandlet

De i alt 51 sider med høringssvar kommer fra så forskellige parter som friluftsråd, borgerforeninger, privatpersoner, Dansk Kano og Kajak Forbund, vandløbslaug samt et 10 sider langt indlæg på engelsk fra Aarhus Universitets "departement og bioscience."

- Vi er i fuld gang med at få høringssvarene grundigt behandlet, siger direktør for teknik og miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær, der er glad for de mange forskelligartede løsningsforslag.

- Vi er ved at få det hele grundigt behandlet, og høringssvarene giver et godt grundlag at arbejde videre med for politikerne, siger Hans Kjær og forklarer, at forvaltningens oplæg vil blive diskuteret i både Plan & Miljøudvalget og Teknik & Byggeudvalget ved deres første møde i november.

- Nu skal politikerne havde fremvist forslagene og have sagen drøftet grundigt igennem, men jeg tør ikke sige, om de tager endegyldigt stilling til et løsningsforslag allerede på det første møde, eller om det bliver senere, siger Hans Kjær.