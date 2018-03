Nu skal ghettoen pilles ud af Stengårdsvej og området skal skabe sin egen fortælling

Esbjerg: Det bliver Team Cowi, der sammen med Esbjerg Kommune, boligforeningen Ungdomsbo og Realdania frem mod 2040 skal give Stengårdsvej et markant løft. Stengårdsvej er udvalg som pilotprojekt i Realdanias initiativ By i balance. Rådgiverteamet Cowi skal inden årets udgang formulere en konkret, langsigtet strategisk udviklingsplan for perioden frem til 2040. Team Cowi skal identificere stærke potentialer og formulere områdets satsningsområder og fremtidige identitet. Der skal blandt andet arbejdes videre med at udnytte den massive tilstedeværelse af uddannelsesinstitutioner og med at gøre området til en mere naturlig del af lokalområdet Esbjerg Øst.

Planen for området skal danne baggrund for beslutninger og investeringer i boligområdet frem mod 2040 og dermed sætte en langsigtet, ambitiøs og helhedsorienteret retning for at omdanne Stengårdsvej