Nu skal børn og unge have hjælp til psyken før det bliver slemt

Børn og unge, som mistrives og har lettere psykiske problemstillinger, skal fremover hjælpes, inden det bliver så slemt, at de må indlægges i psykiatrien. Esbjerg Kommune og Region Syddanmark skal arbejde langt bedre sammen om at tilbyde den rigtige hjælp på et tidligt stadie, lyder målet for et aktuelt satspuljeprojekt.

ESBJERG: En dreng på 16 år tropper op på den psykiatriske skadestue Spangsbjerg på Gl. Vardevej en aften. Han er trist til mode, og han får en god snak med personalet, som lindrer, men han er ikke så syg, at han skal indlægges. Han bliver derfor sendt hjem igen. Måske uden at høre, at der findes kommunale og frivillige tilbud som Headspace, Ventilen, Ballast eller alle de andre.

En lærer i skolen oplever, at en elev hænger med mulen, og hun fornemmer, at det stikker dybere end som så. Men hun kender ikke lige, hvilke muligheder der er i kommunen og regionen for at hjælpe eleven.

En ung pige har efter et længere forløb i psykiatrien fået stabiliseret sin borderline-sygdom og bliver derfor udskrevet, men uden at vide, at hun kan henvende sig i for eksempel Fønix Huset eller Kraftcentret, hvis hun får et dyk i psyken.

Ovenstående er tænkte eksempler, men det kan sagtens have fundet sted, for Esbjerg Kommune og Region Syddanmark snakker ikke godt nok sammen, når det kommer til at hjælpe børn og unge. Og helst at hjælpe dem, allerede når de første tegn på mistrivsel dukker op, og inden det hele brænder sammen.

Denne manglende kobling skal et nyt satspuljeprojekt for alle 22 kommuner i Region Syddanmark rette op på. Til sammen har kommunerne fået bevilget godt 46 mio. kroner til at forbedre og fremskynde den hjælp, der gives til børn og unge mellem 6 og 18 år, som har det psykisk svært.