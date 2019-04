Nu skal Stafet for Livet-holdene samles

Stafet for Livet Ribe minder om, at det kræver god tid at få samlet et hold til weekenden 14.-15. september, hvor stafetten afholdes på Vittenbergskolen.

Ribe: Kræftens Bekæmpelses landsdækkende event Stafet for Livet bliver i Ribe afviklet i weekenden den 14.-15. september på Vittenbergskolen på Haulundvej 3, men allerede nu kan man begynde at forberede sig.

- Vi vil gerne sætte fokus på kræft og vil derfor gerne have så mange deltagere med til årets Stafet For Livet som muligt! Vi er klar over, at det tager tid at samle folk sammen til et hold - og motivere venner, kolleger, studiekammerater, bekendte med mere til at være med på holdet. Derfor vil vi gerne have, at folk begynder at snakke med hinanden om at deltage i stafetten - og jo før dette går i gang, jo bedre, siger formand for Stafet For Livet Ribe, Morten Topholm, i en pressemeddelelse.

Alle kan deltage - og gerne med et hold bestående af venner, familie, kolleger eller en forening som gerne vil støtte kampen mod kræft.