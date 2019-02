Nu rammer sparekniven politikernes egne studieture

Efter, at debatten har bølget frem og tilbage i en månedstid, ser det nu ud til, at politikerne er nået til enighed om, hvor der skal spares på dem selv. Studieture bliver en del af sparepakken, mens der ikke røres ved politikernes aflønning.

De syv politiske udvalgs studieture bliver som nævnt beskåret - med 30.000 kroner per udvalg og dermed alt i alt 210.000 kroner. Forslaget om at hente besparelser hos de politiske fagudvalg stammer oprindelig fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Olfert Krog.

Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten er der i forbindelse med budgetforliget sidste år, som alle otte politiske partier var med i, også lagt en rammebesparelse på én procent stigende til to ind over den politiske virksomhed i kommunen. Efter at have debatteret spareforslag som afskaffelse af printere i hjemmet, toner-patroner og udlevering af håndmadder samt diverse abonnementer på aviser og tidsskrifter, passer pengene på bundlinjen med besparelser på 210.000 kroner i indeværende år og knap 400.000 kroner i 2020.

Esbjerg Kommune: Politikernes studieture kommer til at holde for, efter at økonomiudvalget har vedtaget de konkrete besparelser, der rammer byrådets 31 politikere de kommende år.

Men for at nå i mål skal der yderligere til. Dels hentes der 30.000 kroner på forplejningen i forbindelse med byrådets møder, dels afskaffes abonnementet på JydskeVestkystens papiravis, så de 31 byrådsmedlemmer overgår til den elektroniske udgave, hvilket indbringer godt 45.000 kroner. Derudover skæres der i udgifterne til budgetseminarer - 60.000 kroner - ligesom der opfordres til, at politikerne i højere grad kører sammen til møder, så der kan spares på kilometerafregningen.

Nej til lønnedgang

- Jeg er glad for, at vi har fundet bred opbakning til en rigtig god model, hvor vi får skåret serviceniveauet til og ned, så det afspejler de økonomiske indgreb, vi har måttet lægge ned over kommunen generelt. De største besparelser rammer seminarer og studieture, og det betyder ikke, at man ikke kan tage afsted på eksempelvis studieture, men at man måske kommer til at komprimere en tur lidt mere eller vælge deltagelse i seminarer fra eller andet, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen, har tidligere foreslået en besparelse på politikernes vederlag for at nå i mål med besparelserne - et forslag, hun genfremsatte til økonomiudvalgsbehandlingen med henvisning til, at politikernes vederlag jo blev "hævet væsentligt tilbage i 2017" - men der var altså ikke stemning for at skære i aflønningen for det politiske arbejde.