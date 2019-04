Nu rammer sparekniven: Handicapområdet står for tur

Man kan virkelig tale om et kommunalt smertensbarn, for det gør ondt langt ind i hjertet at arbejde med mennesker, der har så svære livsvilkår samtidig med, at vi har nogle budgetter, der skal holdes, siger Henrik Vallø. Arkivfoto: Annett Bruhn

Handicappede børn og voksne står årligt for en kommunal udgift på over 400 millioner kroner. Forude truer besparelser, der kan komme til at gøre ekstra ondt, siger udvalgsformand.

Esbjerg Kommune: Den kommunale forvaltning er i gang med at finde de millionbesparelser på voksenhandicap-området, som et enigt byråd gav embedsmændene i opdrag i forbindelse med budgetlægningen sidste år. 12 millioner kroner om året skal området, der årligt repræsenterer godt 325 millioner kroner i det kommunale budget, beskæres med fra næste år. Samtidig har embedsmændene i forvejen en monumental opgave med at finde besparelser på det 389 millioner kroner store familieområde - anbringelser og udsatte børn og unge - hvor et truende merforbrug på 45 millioner kroner årligt repræsenterer en bombe under det kommunale budget. Godt en femtedel af de samlede udgifter på de 389 millioner kroner på familieområdet vedrører børn og unge under 18 år med psykiske og fysiske handicap. At der netop er tale om besparelser på handicappede borgere - børn og unge som voksne - gør ikke opgaven lettere, konstaterer formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), under hvem området med voksne handicappede over 18 år sorterer. - På den økonomiske front er området til stadighed udfordret, og sådan har det været i mange år - og vil sikkert også være de kommende år. Man kan virkelig tale om et kommunalt smertensbarn, for det gør ondt langt ind i hjertet at arbejde med mennesker, der har så svære livsvilkår samtidig med, at vi har nogle budgetter, der skal holdes, siger Henrik Vallø.

Udgifterne Udgifterne til voksne handicappede (over 18 år) var sidste år 325.650.355 kroner.

Delt op på poster købte Esbjerg Kommune pladser og tilbud i andre kommuner for 117.758.956 kroner i 2018.

Andre kommuner købte pladser og tilbud hos Esbjerg Kommune for 86.542.054 kroner.

Egne tilbud kostede Esbjerg Kommune i alt 294.433.454 kroner i 2018.

Hvor skal pengene findes? Han understreger dog, at der ingen vej er udenom besparelser - sådan som det også er tilfældet på andre kommunale områder: - Social & Arbejdsmarkedsområdet er det forvaltningsområde med det største budget. Jeg tror, at vi alle sammen tænker, at vi skal gøre det så godt som muligt for denne gruppe af borgere, der har det så svært, men vi skal også holde et budget - uanset, hvor ondt det måtte gøre. Nu må vi vente og se, hvad vi bliver præsenteret for af effektiviseringer, men hvis der bliver lagt op til deciderede serviceforringelser, skal de forelægges økonomiudvalget, siger Henrik Vallø.

Ikke fredet alligevel Ved indgåelsen af budgetforliget sidste år meldte I ellers ud, at I havde holdt svært handicappede borgere ude af besparelserne - det passede så ikke? - Det blev lagt mange penge ind for at imødegå de værste besparelser, men vi har også lagt en effektiviserings-ramme ind over alle områder, så der skal fjernes penge. Man kan godt sige, at vi har givet med den ene hånd og tager med den anden. Det er vilkårene. De var fredet, men er det reelt ikke, siger Henrik Vallø. En rapport fra Konsulenthuset Marselisborg, der i 2017 blev bestilt for at få afdækket, om Esbjerg Kommune bruger for mange penge på voksenhandicapområdet sammenlignet med andre kommuner, der har samme type borgere som Esbjerg, konkluderede, at udgifterne til socialområdet per indbygger i Esbjerg Kommune er højere end andre kommuner, men det skyldes i al sin enkelthed, at borgerne i Esbjerg Kommune er mere socialt belastede.