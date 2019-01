Nu mangler der kun 15.000 kr. til lys ved Skøjtesøerne i Bramming

BRAMMING: Der er lys forude for de mange mennesker, som gerne vil gå eller løbe en tur rundt om et af Brammings store grønne åndehuller, Skøjtesøerne. Nu mangler der nemlig kun 15.000 kroner af de i alt 300.000 kroner, som skal bruges for at finansiere opsætningen af lysstandere rundt om de to søer, ligesom der også opsættes lysstandere på stien, som går fra Bramming Boldklubs klubhus ned mod Skøjtesøerne.

Formand for Bramming Lokalråd, Jørgen Holberg, glæder sig over den seneste fondsbevilling på 15.000 kroner, som lokalrådet har fået til belysningen fra Grethe Marie Justesens Fond, som er en lokal fond efter den afdøde Bramminglæge.

- Det er glædeligt, at vi nu er næsten i mål med finansieringen. Vi har stadig tre ansøgninger ude hos fonde. Tre ansøgninger vi forventer at få svar på i februar, fortæller Jørgen Holberg og føjer til, at han håber arbejdet med opsætningen af lysstandere vil være tilendebragt inden sommerferien.