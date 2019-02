Nu kommer der mad på bordet på Vadehavscentret

Direktør Klaus Melbye her i det nye produktionskøkken på Vadehavscentret, som lige nu er ved at blive færdigindrettet. Et køkken, hvor der i fremtiden kan frembringes flere gastronomiske lækkerier og dermed imødekommes et stort ønske hos gæster, som gerne vil spise en frokost i forbindelse med et besøg på centret. Foto: Ole Maass.

Vadehavscentret investerer på den gode side af halvanden million kroner på at lave et egentligt produktionskøkken, og det betyder at de besøgende på centret i fremtiden kan få både tapas, frokostretter samt kaffe og kage.

VESTER VEDSTED: En tre-stjernet Michelin-restaurant skal det ikke være. Men gastronomien får et kraftigt løft på Vadehavscentret, som er godt i gang med en investering på den gode side af halvanden million kroner i et egentligt produktionskøkken. Hidtil har centret kun haft et beskedent anretterkøkken, og det har betydet, at det gastronomiske udbud har begrænset sig til sandwiches og færdigkøbte kager til kaffen. - Vi har jo siden genåbningen efter renoveringen og udvidelsen haft et voldsomt stigende besøgstal, og vore gæster har nogle berettigede forventninger om, at de kan kombinere et besøg på Vadehavscentret med en frokost. Det har vi hidtil ikke kunnet tilbyde, men det kan vi nu, når vi om tre uger åbner vort nye køkken og café-område, siger leder af Vadehavscentret Klaus Melbye. Klaus Melbye fortæller, at det bliver tapas, salater, lette frokostretter, supper samt kaffe og kage, som vil være på menukortet, når det nye køkken kommer i funktion. Der er også ansat en ny erfaren køkkenassistent pr. 1. april.

Mange besøgende Vadehavscentret har oplevet en eksplosiv vækst i besøgstallet efter genåbningen i 2017. I 2017 var der 116.000 gæster. Sidste år var der 93.000 gæster, og i år forventes et besøgstal på 85.000 gæster.Inden udvidelsen var der i 2015 27.000 gæster. Dengang var der 400 årlige arrangementer. Sidste år var der 1030 arrangementer - østersture, sælsafari, udflugter med fokus på fugle, fisk og hvad Vadehavet ellers byder på af små og store naturopleveler. I år er de første 600 arrangementer booket ind i Vadehavscentrets aktivitetskalender.

Suppe til 50 - I vort hidtidige køkken har vi f.eks. ikke måttet lave en suppe til 50 personer. Der stilles en række skrappe veterinære krav, før man må det. Men det vil vi kunne i fremtiden. Vi vil i høj grad bruge gode lokale produkter - f.eks. fisk og lammekød til at lave fiske- og lammefrikadeller. Og det bliver altovervejende økologiske produkter. Men samtidig er det vigtigt at understrege, at vi ikke kommer til at diske op med et menukort med tyve varme retter, og vi kommer heller ikke til at lave middagsselskaber om aftenen. Det er alt for omkostningstungt rent mandskabsmæssigt, understreger Klaus Melbye. Han understreger også, at Vadehavscentret heller ikke har nogle planer om, at gå restaurations- og cafélivet i Ribe i bedene. - Men med den tilstrømning af gæster, der er til hele Vadehavsområdet er der så rigeligt plads til, at vi udvider vores service med hensyn til at kunne tilbyde gæsterne en frokost. Og vi vil også fortsat købe mad ind fra eksterne leverandører, understreger Klaus Melbye.