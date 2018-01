Nu kommer den lille salamander tilbage til Vester Vedsted

Naturgruppe i Vester Vedsted rensede i weekenden 100 kvm skovsø op for at gøre område mere tilgængeligt og for at sikre, at den lille salamander, der har været forsvundet fra området i mere end 10 år, kommer tilbage.

Vester Vedsted: Som en del af de planer, man i Vester Vedsted har for at åbne byens centrale naturområde mere op til gavn for både borgere og besøgende, tog man i denne weekend fat på at oprense den 100 kvm store skovsø, der ligger tæt på byens spejderhytte og den nye bålhytte og legeplads nær ved.

Men ifølge en af initiativtagerne, Peter Emil Jensen, så er det faktisk ikke turister, borger eller et nyt, storstilet stisystem i Vester Vedsted, der er den primære årsag til oprensningen af den fine sø.

Det er derimod en lille padde, der har været forsvundet fra søen i 10 år.

- Det er nogle af de samme folk, der står bag, men vi gør dette for den lille vandsalamanders skyld. Den forsvandt, da søen groede til, siger Peter Emil Jensen, der var en af omkring 20 lokale og naturfredningsfolk, der brugte deres lørdag med at rense op i og omkring den lille sø. Sammen med naturplejegruppen under Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg blev der fældet træer, tyndet ud, gravet op og slæbt væk til den store flismaskine ud fra de forundersøgelser af området, der er lavet i samarbejde med Esbjerg Kommune.

- Søen er helt død. Det er dejligt, at den nu vil få lys og luft, og der vil ikke gå lang tid, før salamanderen og andet liv kommer til søen igen, siger Peter Emil Jensen.