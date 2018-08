Nu kan esbjergenserne indstille til Byens Bedste

- Vi tror på, at en kåring af noget positivt, nogen som folk synes gør det godt, kan aktivere folk. "Byens Bedste" er vores bidrag til sætte fokus på bylivet i Esbjerg, og nu håber vi, at folk vil kvittere ved at deltage først i indstillingen af kandidater og derefter i afstemningen om, hvem der så skal løbe med priserne til awardshowet, siger JydskeVestkystens lokalredaktør i Esbjerg Christian Friis Hansen.

Den endelige kåring finder sted ved et awardshow i Musikhuset Esbjerg den 25. oktober, men forinden går en proces, hvor byens borgere nu i første omgang skal indstille deres favoritter i 11 forskellige kategorier. Derefter udvælges tre-fem finalisten i hver af de fem kategorier, og til sidst kommer så afstemningen om, hvem der skal stå øverst på podiet den 25. oktober i musikhuset.

Det store awardshow, hvor TV2s Anders Breinholt er konferencier, markerer kåringen af vinderne i de 11 kategorier af Byens Bedste og er åbent for alle, der køber en billet.Det kan du gøre på: www.mhe.dk/program/byens-bedste/

11 kategorier

Det vil være muligt at kåre Byens Bedste i 11 kategorier, som tæller: Frisør, shopping til ham, shopping til hende, restaurant & cafébesøg, fredagsbar, take away, kulturoplevelse, scorested, foreningsliv, håndværker samt genbrug & loppefund.

Alle kan nu frem til 5. september indstille deres favoritter i disse 11 kategorier, og derefter vil en jury udvælge de kandidater, som der så kan stemmes på frem til det store awardshow, som Anders Breinholt vil være konferencier på og hvor den musikalske underholdning vil blive leveret af Sko & Torp samt Hjalmer.

- Engang imellem kan man blive overrasket over, hvem der er populære i hvilke kategorier. Fra en lignende kåring i Aarhus ved vi, at et helt almindeligt supermarked i midtbyen er blevet kåret som det bedste scorested, så hvem ved, hvad esbjergenserne vi indstille i de 11 kategorier?, siger Christian Friis Hansen.

Du kan stemme ved at gå ind på adressen: www.jv.dk/byensbedste.

Her kan du dels indstille, men også meget gerne begrunde, hvorfor netop den forening, det kultursted eller den kvindetøjsbutik fortjener at blive kåret.