Nu kan du låne en bog i konditoriet i Ribe

RIBE: Jette Møller, medejer af Rådhus Conditoriet i Ribe lægger ikke skjul på, at hun har "tyvstjålet" ideen efter et par besøg i Flensborg.

- På en café havde de en reol med bøger, som man kunne få, låne eller bytte. Så tænkte jeg, at den idé kunne vi da godt bruge i Ribe, fortæller Jette Møller, som har drevet Rådhus Conditoriet de seneste 34 år sammen med sin mand, Torben.

Så da konditoriets café i sidste uge blev shinet op med ny maling på væggene og et nyt gulvtæppe satte Jette Møller også en bogreol ind i cafeen. Den fyldte hun med bøger, som hun har hentet fra sine egne reoler i lejligheden ovenover konditoriet.

- Det er bøger jeg har læst én eller to gange. Nu gør de så mere gavn her i cafeen, hvor jeg håber kunderne vil bruge dem. Enten til at sidde og læse her, til at tage med hjem eller til at bytte, hvor de så tager én af deres egne bøger og bytter ud med én af dem, som står i reolen, fortæller hun.