Nu kan du komme på jagt med dykkerklubben

Dykkerklubben Sælhunden åbner op for undervandjagt med harpun og snorkel for alle interesserede.

Har du altid drømt om at fange fisk under havets overflade med harpun og snorkel?

Så er det nu, du har chancen.

Dykkerklubben Sælhunden inviterer til informationsaften om undervandsjagt, også kaldet UV-jagt. Det kræver hverken dykkerflasker eller dykkercertifikat at være med. Så er man for nysgerrig til at se, hvad det går ud på, er man velkommen i dykkerklubben. Det hele starter mandag den 25. marts klokken 19:00 i dykkerklubbens lokaler på Rosen Allé 3 i Ribe.

Initiativet med undervandsjagt er et nyt tiltag i Dykkerklubben, der næste år fejrer 40 års jubilæum. Undervandsjagten vil foregå ud fra Lillebælt eller Als - enten fra standen eller fra klubbens egne gummibåde. Dykkerklubben tilbyder gratis teori og øvelser over tre mandage i svømmehallen, der vil blive afsluttet med en bådtur på åbent vand.

Ifølge dykkerklubben kan man, når det bliver lidt varmere fange torsk og pighvar på undervandsjagten.