Nu kan du købe skuespillers Vesterhavs-sommerhus

Sommerhus: Nu kan du overtage et sommerhus med en helt særlig historie. Skuespiller og forfatter Chili Turèll, der har haft en del af sin opvækst i Esbjerg, har nemlig sat sit sommerhus ved Vesterhavet til salg.

Sommerhuset er et svenskinspireret bjælkehus med rødmalede bjælker beliggende i Nr. Lyngby nær Løkken med ti minutters gang til havet. Huset kan erhverves for 998.000 kroner.

Ifølge 71-årige Chili Turèll er det kun af praktiske årsager, at hun sælger huset, da der er blevet for langt at køre fra hendes bopæl på Frederiksberg. Hun har ellers været rigtig glad for huset.

- Det her er mit barndomsland, jeg er født i området, og det er omgivelserne, der gør stedet så vidunderligt. Huset ligger nær en klint med trappe ned til stranden, og så har jeg en lille skov på grunden. Så man er lidt skærmet for vinden, mens man hører havet i det fjerne, siger Chili Turèll til Boliga.